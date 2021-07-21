Новый сервис на «Клерке». Какое название лучше выбрать?

На «Клерке» появился новый сервис для подписчиков. Будем делать специально для них эксклюзивные статьи силами наших ведущих экспертов. И мы в сомнениях, какое название выбрать. Поможете нам, друзья?

Новый сервис доступен подписчикам Платформы «Клерк.365».

В нем будут разбираться законы, интересные письма и другие новости, в которых важно срочно разобраться бухгалтеру и предпринимателю.

И все это — на простом языке, доступном каждому. Без формальностей и замудренных слов!

Друзья, помогите выбрать название. Потыкайте по опросу или пишите свои идеи в комментах.