Введут новый праздник — «День отца»

В третье воскресенье октября в России будут отмечать «День отца».

Проект Указа Президента опубликован на федеральном портале.

По опросу ВЦИОМ, проведенному в 2017 году, идею установления официального праздника Дня отца в России поддерживают почти две трети наших сограждан (62 %). По мнению 44 % россиян такие дни помогают задуматься о семейных ценностях, 39 % — провести время с семьей, а 36 % — поблагодарить близких за тепло и заботу.

Сейчас День отца официально установлен и отмечается более чем в 15 субъектах РФ.

Утверждение Дня отца на федеральном уровне послужит укреплению роли отцовства в деле воспитания детей и института семьи в целом, говорится в пояснительной записке к проекту.