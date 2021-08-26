С 11 сентября отчет о прослеживаемости надо сдавать только по новому формату

С 11 сентября вступит в силу приказ ФНС, которым утверждены формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Пока этот документ еще не действует (до 10.09.2021 включительно), отчет о прослеживаемости сдается в формате версии 5.0.1 в соответствии с письмами ФНС.

С 11.09.2021 прием отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, будет осуществляться только в формате версии 5.0.2.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕА-4-15/11507@ от 16.08.2021.