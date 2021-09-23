Женатые будут платить меньше НДФЛ?

Все беды в браке — от высокого НДФЛ и нехватки денег. И чтобы было меньше разводов, а молодежь, наоборот, бежала в ЗАГС — НДФЛ для женатых предложили уменьшить.

Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.

Автор идеи предлагает распространить такую налоговую преференцию на супругов, проживших в браке более 2 лет.