Женатые будут платить меньше НДФЛ?

Все беды в браке — от высокого НДФЛ и нехватки денег. И чтобы было меньше разводов, а молодежь, наоборот, бежала в ЗАГС — НДФЛ для женатых предложили уменьшить.
Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.
Автор идеи предлагает распространить такую налоговую преференцию на супругов, проживших в браке более 2 лет.
Пониженную ставку, по его задумке, можно будет заявить в декларации 3-НДФЛ. Тогда налоговая инспекция вернет мужу и жене переплаченный в течение года налог по аналогии с имущественным вычетом.