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Женатые будут платить меньше НДФЛ?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Все беды в браке — от высокого НДФЛ и нехватки денег. И чтобы было меньше разводов, а молодежь, наоборот, бежала в ЗАГС — НДФЛ для женатых предложили уменьшить.

Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.

Автор идеи предлагает распространить такую налоговую преференцию на супругов, проживших в браке более 2 лет.

Пониженную ставку, по его задумке, можно будет заявить в декларации 3-НДФЛ. Тогда налоговая инспекция вернет мужу и жене переплаченный в течение года налог по аналогии с имущественным вычетом.

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