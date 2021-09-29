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Трудовые договоры с работниками помогут определить, надо или нет регистрировать обособку

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Рубрика Регистрация бизнеса
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При создании обособленного подразделения, его надо поставить на учет в ИФНС. Но как определить, действительно ли это обособка, подлежащая регистрации по нормам НК? Ориентироваться надо на трудовые договоры.

Главный признак обособки: там оборудованы стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца).

По нормам ТК рабочее место — это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

В письме № АБ-4-14/13284@ от 17.09.2021 ФНС сообщает, что определить наличие/отсутствие признаков обособки поможет анализ следующих документов и информации:

  • договоров, заключенных между организацией и работниками;
  • других фактических обстоятельств осуществления компанией деятельности.

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