Обновилась декларация по налогу на игорный бизнес

С декабря надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на игорный бизнес.
Опубликован приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@.
Утверждена форма декларации, порядок ее заполнения и ее формат.
Напомним, налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является календарный месяц.
Декларация за прошедший месяц сдается в налоговую инспекцию по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 числа следующего месяца.
Объектом налогообложения налогом на игорный бизнес являются:
- игровой стол;
- игровой автомат;
- процессинговый центр тотализатора;
- процессинговый центр букмекерской конторы;
- пункт приема ставок тотализатора;
- пункт приема ставок букмекерской конторы.