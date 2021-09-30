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Обновилась декларация по налогу на игорный бизнес

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Рубрика Игорный бизнес
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С декабря надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на игорный бизнес.

Опубликован приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@.

Утверждена форма декларации, порядок ее заполнения и ее формат.

Напомним, налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является календарный месяц.

Декларация за прошедший месяц сдается в налоговую инспекцию по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 числа следующего месяца.

Объектом налогообложения налогом на игорный бизнес являются:

  • игровой стол;
  • игровой автомат;
  • процессинговый центр тотализатора;
  • процессинговый центр букмекерской конторы;
  • пункт приема ставок тотализатора;
  • пункт приема ставок букмекерской конторы.

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