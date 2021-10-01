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Тарифы на ЖКХ вырастут не больше 4%. Но не везде

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Рубрика Общество. Люди. События
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Средний по стране рост тарифов на ЖКХ для населения должен быть в пределах 4% ближайшие 3 года. На это очень надеются в правительстве.

Цифры приводятся в проекте бюджета на 2022-2024 годы.

В проекте указано, что за ближайшие три года платежи за услуги ЖКХ в среднем по стране не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции.

Вместе с тем, авторы документы не исключают, что в некоторых муниципалитетах тарифы могут вырасти больше 4% — там, где планируются работы по модернизации инфраструктуры.

По материалам «Парламетской газеты».

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