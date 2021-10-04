Хотите уйти в аутсорс? Расскажем, с чего начать и как это сделать

Бухгалтер не обязан всю жизнь трудиться в штате. И в какой-то момент своей трудовой деятельности может задуматься об аутсорсе. Что для этого понадобится?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?». Он пройдет 20 октября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре подробно обсудим правовые и экономические аспекты ухода бухгалтера в аутсорс. С чего начать, что нужно знать — все подробно и на реальных примерах.

Спикер — Наталья Матвеева, руководитель компании «Ваш консалтинг».

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