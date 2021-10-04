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Ставки по ипотеке пошли вверх

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Рубрика Ипотека
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Банки начали поднимать ставки по ипотечным кредитам.

Так, в частности, с 1 октября ставки для новостроек и вторичного жилья повышены в Сбербанке.

В Совкомбанке повышение для новостроек — с 8,49 % до 8,75 %, пишет РИА Новости.

В Абсолют банке в скором времени планируется повышение на 0,25 процентных пункта. О предстоящем повышении также заявили в банке «Зенит».

Между тем некоторые банки пока не намерены повышать ставку (Промсвязьбанк, Райффайзенбанк).

А ВТБ даже хотят снизить их для части госпрограмм.

Отметим, что по оценкам экспертов спрос на первичное жилье в России постепенно спадает. За год он сократился на 24 %.

В связи с этим замедляется и подорожание квартир.

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