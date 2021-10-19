Пожилых и хронических больных обязали 4 месяца сидеть дома

Жителей Москвы старше 60 лет или с хроническими заболеваниями отправляют на домашний режим с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. Кроме привитых и переболевших.
Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Те, кто работают — вправе оформить больничный.
Домашний режим таким людям нужно соблюдать дома или на даче. От этого освободили переболевших в последние 6 месяцев, а также тех, кто привился.
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