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Пожилых и хронических больных обязали 4 месяца сидеть дома

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Рубрика Общество. Люди. События
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Жителей Москвы старше 60 лет или с хроническими заболеваниями отправляют на домашний режим с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. Кроме привитых и переболевших.

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Те, кто работают — вправе оформить больничный.

Домашний режим таким людям нужно соблюдать дома или на даче. От этого освободили переболевших в последние 6 месяцев, а также тех, кто привился.

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