В Москве могут ввести локдаун до 7 ноября. Никуда не пустят даже с QR-кодом

В мэрии Москвы обсуждают возможность ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, если число заболевших будет расти. Закроют ТЦ, рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники. Массовые мероприятия тоже запретят.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в правительстве Москвы.

В период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты и парикмахерские. Запретят посещение массовых мероприятий.

Исключений не будет даже для привитых, вводить QR-коды не планируют. Все это может произойти, если заболевших на следующей неделе будет больше, чем на этой.