В Москве могут ввести локдаун до 7 ноября. Никуда не пустят даже с QR-кодом

В мэрии Москвы обсуждают возможность ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, если число заболевших будет расти. Закроют ТЦ, рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники. Массовые мероприятия тоже запретят.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в правительстве Москвы.
В период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты и парикмахерские. Запретят посещение массовых мероприятий.
Исключений не будет даже для привитых, вводить QR-коды не планируют. Все это может произойти, если заболевших на следующей неделе будет больше, чем на этой.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь