❗ Для бизнеса снова хотят ввести гранты по 1 МРОТ на сотрудника

Для малого бизнеса из пострадавших отраслей хотят ввести единовременную выплату гранта в размере МРОТ на сотрудника.
С таким предложением перед президентом выступил замглавы кабмина Андрей Белоусов.
На эти цели будет направлено 27 млрд. рублей. Программа затронет 2 миллиона работников. Грант покроет половину выпадающей выручки бизнеса из-за ограничительных мер.
Сбор заявок на гранты будет проходить через ФНС дистанционно.
Подать заявку можно до 15 декабря, а сами выплаты будут идти с 15 ноября по 31 декабря.
Платить начнут через 8 рабочих дней после поступления заявления.
Получить гранты сможет бизнес из следующих сфер:
- спорт;
- гостиницы;
- общепит;
- доп. образование;
- бытовые услуги;
- культура;
- досуг и развлечения.
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