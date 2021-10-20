❗ Для бизнеса снова хотят ввести гранты по 1 МРОТ на сотрудника

Для малого бизнеса из пострадавших отраслей хотят ввести единовременную выплату гранта в размере МРОТ на сотрудника.

С таким предложением перед президентом выступил замглавы кабмина Андрей Белоусов.

На эти цели будет направлено 27 млрд. рублей. Программа затронет 2 миллиона работников. Грант покроет половину выпадающей выручки бизнеса из-за ограничительных мер.

Сбор заявок на гранты будет проходить через ФНС дистанционно.

Подать заявку можно до 15 декабря, а сами выплаты будут идти с 15 ноября по 31 декабря.

Получить гранты сможет бизнес из следующих сфер:

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