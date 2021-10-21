Людям напомнили, что локдаун — это не отпуск

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения инфекции в стране и поспособствуют снижению заболеваемости.

При этом, по ее словам, в общефедеральном локдауне нет необходимости .

Глава СФ подчеркнула, что россиянам не стоит использовать нерабочие дни как отпуск. Иначе пандемию остановить не удастся.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь