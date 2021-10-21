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Людям напомнили, что локдаун — это не отпуск

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Рубрика Общество. Люди. События
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения инфекции в стране и поспособствуют снижению заболеваемости.

При этом, по ее словам, в общефедеральном локдауне нет необходимости.

Глава СФ подчеркнула, что россиянам не стоит использовать нерабочие дни как отпуск. Иначе пандемию остановить не удастся.

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