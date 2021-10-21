Московскому бизнесу компенсируют коммуналку за 3 квартал

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки бизнеса.

Решения по этому вопросу будут приниматься в диалоге с предпринимателями, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, рассматривается вопрос о предоставлении поддержки в части компенсации коммунальной платы за 3 квартал.

Он отметил, что предварительно нельзя оценить последствия введения нового локдауна. Город уже достаточно долго живет в период ограничений и бизнес в значительной степени адаптировался к работе в таких условиях, сказал он.

Источник — ИА ТАСС.