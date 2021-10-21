Московскому бизнесу компенсируют коммуналку за 3 квартал

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки бизнеса.
Решения по этому вопросу будут приниматься в диалоге с предпринимателями, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По его словам, рассматривается вопрос о предоставлении поддержки в части компенсации коммунальной платы за 3 квартал.
Он отметил, что предварительно нельзя оценить последствия введения нового локдауна. Город уже достаточно долго живет в период ограничений и бизнес в значительной степени адаптировался к работе в таких условиях, сказал он.
Источник — ИА ТАСС.
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