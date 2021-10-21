За соблюдением локдауна будут следить через камеры и соцсети

Московские власти собрались отслеживать нарушителей антиковидного режима с 28 октября по 7 ноября с помощью очных проверок, видеокамер, а также по их постам в соцсетях.

Об этом сообщил Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг.

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».