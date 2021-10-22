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Собянин считает, что не стоит вводить QR-коды повсюду

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Рубрика Общество. Люди. События
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Столичный градоначальник высказался против повсеместного введения QR-кодов. По его словам, к этой мере нужно подходить точечно, осторожно и с мощной экономической поддержкой отрасли, где их вводят.

«По Москве мы видели, когда летом вводили QR-коды, падение доходов бизнеса от 20 до 80%. В среднем, 36% даже с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, это огромный удар по экономике. Поэтому такие меры надо вводить дозированно, спокойно, и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики» — сказал Собянин.

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