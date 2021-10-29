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📌 Перенесли сроки сдачи 16 статистических отчетов

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Рубрика Статистическая отчетность
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В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Росстат работает в обычном режиме и готов принимать отчетность у компаний. Тем не менее до 8 ноября продлеваются сроки сдачи некоторых статистических отчетов.

Их перечень с указанием срока сдачи (обычного и перенесенного) опубликован на сайте Росстата.

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