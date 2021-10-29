📌 Перенесли сроки сдачи 16 статистических отчетов

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Росстат работает в обычном режиме и готов принимать отчетность у компаний. Тем не менее до 8 ноября продлеваются сроки сдачи некоторых статистических отчетов.

Их перечень с указанием срока сдачи (обычного и перенесенного) опубликован на сайте Росстата.