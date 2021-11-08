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Списание сломанного монитора не отражается в отчете по прослеживаемым товарам

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Компания в рамках ремонтных работ заменила монитор, а старый сломанный списала. Но прослеживаемость старого монитора все равно продолжается, поясняет ФНС.

Списание прослеживаемого товара со счетов бухгалтерского учета, например, в связи с поломкой или моральным износом, не является основанием прекращения прослеживаемости.

В этой связи операция списания со счетов бухучета сломанного монитора не подлежит отражению в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021.

Добавим, случаи прекращения прослеживаемости перечислены в п. 4 положения, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108.

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