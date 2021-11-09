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Биткоин впервые вырос больше $68 тыс.

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Рубрика Криптовалюта
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Кроме биткоина, свой исторический максимум обновила и другая криптовалюта — Ethereum.

По данным портала CoinDesk, на 10.08 по Мск. она составляет 68 382,60 доллара.

Многие инвесторы используют биткоин как средство сбережения, по типу золота, поскольку на криптовалюту не действует рост инфляции. Количество уникальных кошельков с балансом более нуля биткойнов вернулось почти к 39 миллионам, что близко к рекордному максимуму в 38,7 миллиона в мае.

Кроме того, портал отметил рост второй по величине криптовалюты — Ethereum. Она тоже обновила свой максимум, достигнув отметки в 4823,95 доллара.

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