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🎊 С днем бухгалтера, друзья!

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Рубрика Бухгалтеры
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10 ноября отмечается международный день бухгалтера. Поздравляем!

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Кто скажет, что работа бухгалтера легкая — просто не знает ничего. Ведь именно на вас держится все предприятие.

Бухгалтеры — как обереги от налоговых штрафов.

И куда же без бухгалтера при налоговой проверке? Но давайте не будем о плохом!

С праздником вас, друзья!

А скоро бухгалтеры будут отмечать свой профессиональный день второй раз — 21 ноября. Хоть этот день официально так и не утвердили как день бухгалтера.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

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