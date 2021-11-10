🎊 С днем бухгалтера, друзья!

10 ноября отмечается международный день бухгалтера. Поздравляем!
Кто скажет, что работа бухгалтера легкая — просто не знает ничего. Ведь именно на вас держится все предприятие.
Бухгалтеры — как обереги от налоговых штрафов.
И куда же без бухгалтера при налоговой проверке? Но давайте не будем о плохом!
С праздником вас, друзья!
А скоро бухгалтеры будут отмечать свой профессиональный день второй раз — 21 ноября. Хоть этот день официально так и не утвердили как день бухгалтера.
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