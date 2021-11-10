🎊 С днем бухгалтера, друзья!

10 ноября отмечается международный день бухгалтера. Поздравляем!

Кто скажет, что работа бухгалтера легкая — просто не знает ничего. Ведь именно на вас держится все предприятие.

Бухгалтеры — как обереги от налоговых штрафов.

И куда же без бухгалтера при налоговой проверке? Но давайте не будем о плохом!

С праздником вас, друзья!

А скоро бухгалтеры будут отмечать свой профессиональный день второй раз — 21 ноября. Хоть этот день официально так и не утвердили как день бухгалтера.