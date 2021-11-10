Центр обучения «Клерка» в ТОП-100 крупнейших компаний онлайн-образования

У нас крутая новость. Центр обучения «Клерка» включен в рейтинг ED Techs. Это рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования.
За год наша выручка выросла в 3,5 раза.
Если судить по скорости роста — то мы на пятом месте:
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