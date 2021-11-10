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Центр обучения «Клерка» в ТОП-100 крупнейших компаний онлайн-образования

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
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У нас крутая новость. Центр обучения «Клерка» включен в рейтинг ED Techs. Это рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования.

За год наша выручка выросла в 3,5 раза. 

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Если судить по скорости роста — то мы на пятом месте:

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Посмотрите, какие обучающие продукты у нас есть. На наших онлайн-курсах и вебинарах побывало уже более 20 000 бухгалтеров. 

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

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