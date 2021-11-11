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В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Привиться обязали всех жителей старше 60 лет и хронических больных, в том числе сердечников и диабетиков.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше», — сказано в тексте постановления.

Первый компонент обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй — до 13 января 2022 года.

Обязательно должны вакцинироваться работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, не менее 80%.

Также требование распространили на проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

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