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QR-коды предлагают ввести для людей с антителами, которые не прививались и болели дома

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Рубрика Общество. Люди. События
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Выдавать QR-коды для тех, кто переболели ковидом без симптомов, либо не обращались за медицинской помощью, но при этом имеют антитела, предложили в Госдуме.

С таким предложением к министру здравоохранения выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — сказано в обращении.

Депутат указал, что человек с антителами QR-код не получит, хотя угрозы заражения ни для него, ни для окружающих нет.

По материалам «РИА Новости».

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