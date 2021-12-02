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Налоговые долги с «физиков» предлагают взыскивать без суда, как с юрлиц

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Налоговикам хотят дать право взыскивать долги с физлиц без обращения в суд, чтобы разгрузить мировых судей. А то у них за 9 месяцев 2 млн дел по налоговым долгам, и почти все без возражений.

С предложением выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По его словам, только за 9 месяцев мировые судьи рассмотрели 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания долгов перед налоговой с жителей нашей страны. По его словам, только в 5% случаев были возражения.

Поэтому в ВС подготовили проект закона о внесудебном взыскании налоговых долгов с физлиц, которые не являются ИП. Должникам при этом дадут право в течение месяца письменно возразить решение налоговиков о взыскании. В таком случае разбираться уже будет суд.

Аналогично долги перед налоговой сейчас взыскивают с компаний и ИП.

От редакции: с самозанятых, получается, тоже хотят взыскивать долги по НПД без суда.

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