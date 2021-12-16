QR-коды в общественных местах все-таки будут

С 1 февраля без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый. Поправки приняли в 1 чтении.
Люди смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и магазины розничной торговли либо с QR-кодом о прививке, либо со справкой о перенесенном коронавирусе, либо с медотводом от вакцинации.
Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля можно будет показать отрицательный ПЦР, но после такйю возможность оставят только люядм с медотводами.
Без QR-кода, справки или ПЦР можно будет попасть в аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Детям же никакие документы не понадобятся.
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