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⚡️ Переводы по СБП до 1,4 млн руб. между своими счетами хотят сделать без комиссий

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Рубрика Система быстрых платежей
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Пока эту инициативу обсуждают в ЦБ, по словам Эльвиры Набиуллиной. Деньги без комиссии можно будет переводить самому себе между счетами в разных банках.

«Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 миллиона, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии. На наш взгляд, это и улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики», — сказала глава ЦБ.

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