Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

ПБУ 18/02 очень часто вызывают вопросы у многих бухгалтеров. А если их нужно совместить с 1С — вопросов становится еще больше.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?». Он пройдет завтра, 22 декабря, начало в 11:00 по Мск.
О чем поговорим на вебинаре:
- Что делать, когда в работе встречаются и ПБУ 18/02 и 1С?
- Что важно в ПБУ 18/02 в связи со вступлением в силу новых ФСБУ?
А самое главное, вебинар будет с практической частью.
Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.
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