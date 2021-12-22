❄ Накопительную пенсию заморозили до 2024 года

Все пенсионные взносы по-прежнему будут идти на финансирование страховой пенсии. Взносов на накопительную пенсию не будет как минимум до 2024 года.
Принят Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ.
Таким образом, с 2014 по 2024 годы накопительная пенсия находится в состоянии заморозки.
Взносы увеличивают страховую пенсию, а накопительная не растет.
Пенсия у людей от этого меньше не будет. Но если человек не доживает до пенсии, его пенсионные накопления достаются наследникам.
А вот взносы на страховую часть в такой ситуации остаются в ПФР.
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