❄ Накопительную пенсию заморозили до 2024 года

Все пенсионные взносы по-прежнему будут идти на финансирование страховой пенсии. Взносов на накопительную пенсию не будет как минимум до 2024 года.

Принят Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ.

Таким образом, с 2014 по 2024 годы накопительная пенсия находится в состоянии заморозки.

Взносы увеличивают страховую пенсию, а накопительная не растет.

Пенсия у людей от этого меньше не будет. Но если человек не доживает до пенсии, его пенсионные накопления достаются наследникам.

А вот взносы на страховую часть в такой ситуации остаются в ПФР.