Отменили обязательный техосмотр

Легковые автомобили и мотоциклы, которые люди используют для личных нужд, теперь освобождены от обязательного техосмотра.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект с поправками в закон о техосмотре.
Поправки не распространяется на:
- такси и другой транспорт для перевозки пассажиров;
- личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
При этом техосмотр будет необходим при:
- постановке на учет;
- смене владельца;
- изменении конструкции или замене основных агрегатов.
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