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Отменили обязательный техосмотр

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Рубрика Общество. Люди. События
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Легковые автомобили и мотоциклы, которые люди используют для личных нужд, теперь освобождены от обязательного техосмотра.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект с поправками в закон о техосмотре.

Поправки не распространяется на:

  • такси и другой транспорт для перевозки пассажиров;
  • личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

При этом техосмотр будет необходим при:

  • постановке на учет;
  • смене владельца;
  • изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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