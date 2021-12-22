Отменили обязательный техосмотр

Легковые автомобили и мотоциклы, которые люди используют для личных нужд, теперь освобождены от обязательного техосмотра.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект с поправками в закон о техосмотре.

Поправки не распространяется на:

такси и другой транспорт для перевозки пассажиров;

личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

При этом техосмотр будет необходим при:

постановке на учет;

смене владельца;

изменении конструкции или замене основных агрегатов.