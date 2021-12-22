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В Сочи подняли курортный сбор в пять раз

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Рубрика Курортный сбор
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В Краснодарском крае депутаты местного заксобрания подняли сумму курортного сбора с 10 до 50 рублей для Сочи и до 30 рублей для остальных курортов Кубани с 2022 года.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — сказал председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

В 2020 году в регионе собрали 38,5 млн рублей курортного сбора.

По материалам «ТАСС».

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