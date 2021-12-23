Путин: власти поддержали бизнес в пандемию

Все ведущие отрасли бизнеса государство поддерживает, рассказал Владимир Путин. Особенно общепит, фитнес, кинотеатры, музеи.
В числе мер властей для помощи бизнесу:
- льготные кредиты;
- рассрочки по кредитам;
- льготная аренда;
- субсидии на сохранение рабочих мест и т.д.
На это выделяются немалые средства из бюджета, сказал президент.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»