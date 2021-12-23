Путин обещал повысить пенсии выше, чем планировалось

С 2022 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,9 %. Но это ниже, чем современная инфляция.
Не планируют ли власти как-то компенсировать пенсионерам потери? Такой вопрос задали Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.
Власти всегда декларировали, что пенсии повышаются выше уровня инфляции. Так будет и сейчас.
«Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал Путин.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»