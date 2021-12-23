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Путин обещал повысить пенсии выше, чем планировалось

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Рубрика Пенсии
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С 2022 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,9 %. Но это ниже, чем современная инфляция.

Не планируют ли власти как-то компенсировать пенсионерам потери? Такой вопрос задали Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.

Власти всегда декларировали, что пенсии повышаются выше уровня инфляции. Так будет и сейчас.

«Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал Путин.

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