Путин обещал повысить пенсии выше, чем планировалось

С 2022 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,9 %. Но это ниже, чем современная инфляция.

Не планируют ли власти как-то компенсировать пенсионерам потери? Такой вопрос задали Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.

Власти всегда декларировали, что пенсии повышаются выше уровня инфляции. Так будет и сейчас.

«Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал Путин.