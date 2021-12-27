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«Клерк» дает новогоднюю скидку на самое дорогое

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Рубрика Бухгалтеры
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На «Клерке» стартовала новогодняя акция: скидка 45% на годовую подписку «Клерк.Премиум». Это самая большая скидка за всю историю подписной компании. Акция продлится только неделю. А вот здесь рассказали о том:

  • чего ждать от «Клерка» в 2022;
  • что такое «Клерк.Премиум»;
  • почему подписаться сейчас супер-выгодно.

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