«Клерк» дает новогоднюю скидку на самое дорогое

На «Клерке» стартовала новогодняя акция: скидка 45% на годовую подписку «Клерк.Премиум». Это самая большая скидка за всю историю подписной компании. Акция продлится только неделю. А вот здесь рассказали о том:
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