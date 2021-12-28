В стране 689,8 тыс. человек получают зарплаты ниже МРОТ

С апреля 2019 года доля таких работников крупных и средних предприятий сократилась до 2,5%. Данные привел Росстат.
По данным ведомства, в апреле 2019 года доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%, или 775 тыс. человек В 2021 году их 2,5%, или 689,8 тыс. человек.
В Росстате пояснили, что работники с зарплатой ниже МРОТ — прежде всего те, кто работают неполный день. Они могли работать на нескольких рабочих местах в разных организациях, но были учтены только в той организации, в которой включены в списочный состав.
По материалам «ТАСС».
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