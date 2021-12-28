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Нельзя продавать товары за цифровую валюту

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Рубрика Криптовалюта
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В России нельзя принимать цифровую валюту за товары, работы, услуги. И даже распространять информацию о том, что такая оплата возможна.

Об этом предупреждает Минфин в письме № 03-11-11/99619 от 08.12.2021.

Сейчас отношения по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

Выпуск и обращение цифровой валюты в РФ будут регулироваться федеральными законами, которые в настоящее время разрабатываются, добавляет Минфин.

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