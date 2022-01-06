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В 2022 году бухгалтеры будут сдавать отчетность без стресса

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Если в новогоднюю ночь вы загадали не задерживаться на работе, больше времени уделять семье, перестать работать в отпуске, расти по карьерной лестнице, то «Клерк» исполнит ваше желание. Чтобы в новом году сдавать отчетность без стресса, пройдите онлайн-курс «Как бухгалтеру все успевать: работающие техники».

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