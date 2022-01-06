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Ставки по ипотеке вырастут до 12% в 2022 году

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Рубрика Ипотека
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Повышение ставки ЦБ еще больше снизит доступность ипотеки для населения.

Об этом рассказал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

По его словам, с учетом того, что ключевую ставку ЦБ продолжит поднимать, ставки по ипотеке большую часть этого года будут на уровне 10-12%. Постепенно спрос на жилье вернется к относительно умеренным уровням 2018-2019 годов.

Эксперт считает, что выдачи ипотеки в 2022 году будут выше на 10-15% выше допандемийного уровня, но рекордные показатели 2020-2021 годов не превысит.

По материалам «РИА Новости».

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