Биткоин обвалился, трейдеры потеряли $810 млн за сутки

Криптовалюта резко подешевела до $42,5 тыс. на фоне событий в Казахстане.
За несколько часов отсутствия интернета в Казахстане хешрейт биткоина упал на 12%, сообщил аналитик The Block Ларри Чермак. На эту страну приходится 18,1% хешрейта биткоина.
Хешрейт — это ключевой показатель производительности оборудования, использующегося для добычи криптовалют. По сути, в хешрейте выражается скорость майнинга криптовалюты.
По состоянию на 9:30 мск биткоин торгуется на уровне в $43,2 тыс., за прошедшие сутки он подешевел на 7%.
По материалам «РБК».
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