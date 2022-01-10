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💸 Штраф за валютные нарушения теперь можно платить через личный кабинет

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Рубрика Новости ФНС
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Компании, ИП и физлица теперь могут оплатить штраф за валютные нарушения через личный кабинет на сайте ФНС.

Уведомления по административному производству будут поступать в ЛК.

Нарушением бывают, например, такие:

  • забыли представить отчет о движении средств на зарубежных счетах;
  • не уведомили о счетах в зарубежном банке;
  • провели незаконную валютную операцию.

Если вас привлекут к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, штраф можно оплатить в личном кабинете по аналогии с оплатой налогов.

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