💸 Штраф за валютные нарушения теперь можно платить через личный кабинет

Компании, ИП и физлица теперь могут оплатить штраф за валютные нарушения через личный кабинет на сайте ФНС.

Уведомления по административному производству будут поступать в ЛК.

Нарушением бывают, например, такие: забыли представить отчет о движении средств на зарубежных счетах;

не уведомили о счетах в зарубежном банке;

провели незаконную валютную операцию.

Если вас привлекут к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, штраф можно оплатить в личном кабинете по аналогии с оплатой налогов.