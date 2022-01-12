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🎺 В реестре МСП будут отмечать креативный бизнес

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Рубрика Малый бизнес
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Вводятся понятие «творческое (креативное) предприятие». Это бизнес, который получает прибыль за счет создания культурных ценностей и культурных благ.

Разработаны поправки в закон № 209-ФЗ о развитии МСП. Проект опубликован на федеральном портале.

Сведения о том, что компания относится к креативным предприятиям, будут вносить в реестр субъектов МСП. Впервые такие записи появятся 10 апреля 2023 года.

Для креативного бизнеса разработают меры господдержки — субсидии, льготы, консультации.

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