🎺 В реестре МСП будут отмечать креативный бизнес

Вводятся понятие «творческое (креативное) предприятие». Это бизнес, который получает прибыль за счет создания культурных ценностей и культурных благ.
Разработаны поправки в закон № 209-ФЗ о развитии МСП. Проект опубликован на федеральном портале.
Сведения о том, что компания относится к креативным предприятиям, будут вносить в реестр субъектов МСП. Впервые такие записи появятся 10 апреля 2023 года.
Для креативного бизнеса разработают меры господдержки — субсидии, льготы, консультации.
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