Полный локдаун будет от 40 тыс. заболевших в день

Сорок тысяч зараженных ковидом в день — это пик для системы здравоохранения, и если его превысить, то власти могут ввести тотальный локдаун. Но в Думе уверены, что такого не будет.

Об этом рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Парламентарий при ответе на вопрос, что может повлиять на введение властями тотального локдауна, сказал, что 41 с небольшим тысяча заболевших — это пик, на который рассчитана российская система здравоохранения. И если этот порог будет превышен в разы, то тогда он не исключает вариант с локдауном.

Однако депутат считает, что полного локдауна в нашей стране не будет.

По материалам «РИА Новости».