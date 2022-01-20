Налоговики закрывают двери для личного визита. Можно получить только ЭЦП

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, УФНС по Москве, с 24 января приостанавливает прием налогоплательщиков. Исключение — если визит связан с получением электронной подписи в МИФНС №46.

Корреспонденцию, бухгалтерскую и налоговую отчетность на бумаге будут принимать только через бокс.

Налоговики рекомендуют указывать номера контактных телефонов на документах (конвертах) для оперативного решения вопросов.

Также в управлении рекомендуют пользоваться электронными сервисами на сайте ФНС.