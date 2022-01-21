Малому бизнесу с понедельника начнут давать льготные кредиты под 4%

С 24 января для малого и среднего бизнеса возобновят льготные кредиты по программе господдержки пострадавших отраслей. Кредиты будут давать до конца марта.

Об этом сообщает ЦБ. Ранее это решение действовало до 30 декабря прошлого года.

Речь идет о кредитах по ставке 4% для МСП из постражавших отраслей сроком до 1,5 лет. В октябре прошлого года ЦБ выделял для этого 60 млрд руб. для того, чтобы банки могли эти кредиты обеспечить.

По мнению регулятора, эта мера дополнительно поддержит субъекты МСП в случае, если эпидемическая ситуация ухудшится.

По материалам сайта ЦБ.