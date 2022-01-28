В правительстве утвердили дорожную карту, по которой будут регулировать крипту

Власти проанализировали мировой опыт и решили, что надо не запрещать криптовалюту, а регулировать ее оборот.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по крипте.

В частности, там предлагают следующее:

определить статус участников рынка и порядок их деятельности;

доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов;

выбрать ведомство, который будет надзирать за сферой.

Реализовать этим меры хотят к концу 2022 года.

По материалам «РБК».