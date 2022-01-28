В правительстве утвердили дорожную карту, по которой будут регулировать крипту

Власти проанализировали мировой опыт и решили, что надо не запрещать криптовалюту, а регулировать ее оборот.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по крипте.
В частности, там предлагают следующее:
- определить статус участников рынка и порядок их деятельности;
- доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов;
- выбрать ведомство, который будет надзирать за сферой.
Реализовать этим меры хотят к концу 2022 года.
По материалам «РБК».
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