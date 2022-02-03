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Бухгалтеры, где вы учитесь? Расскажите нам

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Бухгалтерам приходится быть вечными студентами: а что остается, если только НК меняется по несколько раз в год?

На рынке очень много предложений по обучению для бухгалтеров. Вот нам и стало интересно — а где вы проходите курсы и слушаете вебинары-семинары?

Если в столь длинный список что-то не попало — пишите в комментариях.

Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
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