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Подростки от 14 лет могут сами регистрироваться на Госуслугах

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Рубрика Общество. Люди. События
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Несовершеннолетние старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале госуслуг самостоятельно. Принято постановление правительства.

Подростку надо будет указать:

  • СНИЛС;
  • паспортные данные;
  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.

Школьники через личную учетную запись смогут:

  • зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки;
  • узнать домашнее задание;
  • получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Привет, Гость! 

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