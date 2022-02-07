Подростки от 14 лет могут сами регистрироваться на Госуслугах

Несовершеннолетние старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале госуслуг самостоятельно. Принято постановление правительства.
Подростку надо будет указать:
- СНИЛС;
- паспортные данные;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.
Школьники через личную учетную запись смогут:
- зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки;
- узнать домашнее задание;
- получить информацию о поступлении в учебное заведение.
Привет, Гость!
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Изучите:
- ФСБУ «Аренда»;
- ФСБУ «Запасы»;
- ФСБУ «Основные средства»;
- ФСБУ «Капвложения»;
- ФСБУ «Документооборот».