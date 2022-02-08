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С 21 февраля можно будет получить QR-код при наличии антител

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Рубрика Коронавирус
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В медицинский сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании добавят информацию об антителах к коронавирусу.

Опубликован приказ Минздрава. Он вступит в силу с 21 февраля этого года.

Кроме того, в документе указано, что с этой же даты можно будет получить QR-код по результатам теста на антитела. 

Приказ Минздрава от 04.02.2022 № 58н официально опубликовали, можно скачать во вложении.

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