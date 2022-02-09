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Человек-банкрот может стать учредителем ООО без права голоса

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Закон не запрещает после банкротства входит в состав участников ООО.

После того, как человек признан банкротом, он 3 года не может занимать должность в органах управления юрлица или иным образом участвовать в управлении общества. Но это не значит, что ему запрещено быть учредителем.

ФНС рассмотрела жалобу человека, которому налоговики не разрешили войти в состав учредителей ООО.

Нотариус подал заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о новом участнике общества. Но пришел отказ, так как новый учредитель — банкрот и 3 года еще не истекли.

Однако ФНС считает, что отказ неправомерный.

Да, человек не может принимать решения, участвовать в управлении ООО. Но быть участником ООО он может.

Просто он не сможет принимать решения и руководить.

 

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