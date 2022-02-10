Большинству россиян накоплений хватит не более, чем на 3 месяца

У 79% россиян есть накопления на черный день. Однако в большинстве своем они смогут прожить на них не более трех месяцев. В прошлом году сбережения были только у половины населения.
К таким выводам пришли эксперты «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие и центра А2.
Вот как разделились цифры по «подушкам безопасности»:
- до 100 тыс. руб. — 58,5%;
- 100–300 тыс. руб. — 38%;
- 300 тыс. — 1 млн руб. — 2%;
- свыше 1 млн руб. — 1,5%.
62% опрошенных сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение 3–6 месяцев, 15% — 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.
По материалам «РБК».
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