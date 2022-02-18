Криптовалютная биржа Binance хочет работать с российскими банками

Одна из крупнейших мировых бирж по торговле криптовалютами Binance вошла в Ассоциацию банков России.

«Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», — сказал директор Binance по Восточной Европе Глеб Костарев.

По данным CoinMarketCap, Binance занимает первое место по суточному объему торгов ($69 млрд), затем идут Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.

Президиум АБР одобрил вступление Binance в ассоциацию, и заодно принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и валютам.

По материалам «Интерфакс».

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